Пенсии в будущем году проиндексируют по уровню инфляции

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пенсии в будущем году планируется проиндексировать по фактическому уровню инфляции. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которую показывает телеканал "Россия 1".

"Мы посмотрим, что будет происходить в экономике страны. Очень хотелось бы, чтобы смогли решить этот вопрос по фактической инфляции будущего года", – заявил Путин.

По его словам, решение будет приниматься исходя из экономической ситуации. Президент пообещал "не разрушать бюджет страны".

Напомним, Министерство финансов России ожидает инфляцию на уровне 12,2 процента по итогам года. Об этом на сентябрьском пленарном заседании Госдумы заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Снижение темпов роста экономики РФ, по мнению Силуанова, в текущем году связано в первую очередь с внешними условиями.

"Мы делаем все, чтобы ключевая ставка и процентные ставки в экономике снижались. А бюджет – это основной инструмент снижения инфляции, давления на процентные ставки. Чем более он сбалансирован – тем меньше уровень ставок в экономике", – добавил он.

Банк России в сентябре ухудшил прогноз по инфляции в РФ на 2015 год до 12–13 процентов с ожидавшихся ранее 10,8 процента.

Что касается размера пенсий в столице, то минимальный размер пенсии в следующем году в Москве составит 14,5 тысячи рублей.

Это уже одиннадцатая конференция для Путина. Она уже побила рекорд по количеству аккредитованных журналистов – 1390 сотрудников российских и иностранных СМИ. Сведений о предполагаемой продолжительности нет. Самой длинной из предыдущих была пресс-конференция в 2008 году, тогда она продлилась почти пять часов.

8 декабря Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию. Основными тезисами выступления стали борьба с терроризмом, амнистия капиталов и декриминализация некоторых статей УК РФ.