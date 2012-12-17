Журнал "Эксперт": Путин рассказал, к какому будущему идет Россия

Штрихи к проекту

Владимир Путин рассказал, к какому будущему он намерен вести Россию. Получился привлекательный и вдохновляющий образ. Но за этим образом плохо различим политический проект

Накануне оглашения президентского послания в Кремле говорили, что оно будет посвящено ценностям. Текст соответствовал этому обещанию — это идеологическая база для политического курса как минимум на шесть лет вперед. Многих наблюдателей это разочаровало. В тексте послания хотели отыскать мнение Путина о текущих политических событиях, а президент высказывать его избегал. В итоге содержание послания оказалось вне фокуса для большинства комментаторов. Заметен дефицит трактовок, который надо бы устранить.

В послании-2012 есть несколько тезисов, свидетельствующих о важном идеологическом повороте в политике Путина. Во-первых, он ищет ценностную основу для будущей России. Можно сказать, что "прагматизм" как принцип политики, подчеркнутый отказ от ценностного измерения политических решений уходит в прошлое. Во-вторых, президент говорит о России как о нации и призывает эту нацию к солидарности. В-третьих, он открыт к политическому союзу с национальным капиталом.

Пора подумать о гигабитном интернете

В Саранске начато строительство завода по производству оптического волокна. В случае успешной реализации этого проекта у многих российских граждан появится возможность доступа к действительно высокоскоростному интернету

Телекоммуникации в России быстро развивались во все постреформенные годы. Последний писк моды — оптоволоконные кабели, которые, с точки зрения конечного потребителя, могут оказаться крайне привлекательными. С помощью оптоволокна, в частности, можно подключиться к действительно высокоскоростному интернету (до 10 гигабит в секунду) и без проблем смотреть онлайн фильмы на дисках blu-ray. Такую технологию, например, уже внедряет МГТС. Спрос на оптоволоконные кабели уверенно растет, в последние годы объем рынка в натуральном исчислении удвоился.

Однако кабель все еще достаточно дорог — оптоволокно и сырье для его производства полностью импортируются.

В Саранске, где строится завод, имеются мощности по производству оптоволоконных кабелей, а местный университет готовит специалистов по оптоволокну. Предполагается, что завод будет запущен в 2013 году, а в 2015 выйдет на полную мощность (2,5 млн км оптического волокна в год). Стоимость проекта — 2,713 млрд рублей. Инвесторами стали Газпромбанк и "Роснано" (по 47,7% у каждого), а также структуры, подконтрольные региональной администрации Мордовии.

Для решения конкретных задач

В наступающем году спрос на рынке информационных технологий будет трансформироваться. Вместо "тяжелых" комплексных решений на первый план выходят узконаправленные продукты, способные помочь заказчику получить реальные конкурентные преимущества

В наступающем году российский рынок ИТ-услуг продолжит бить рекорды. По прогнозам аналитиков, его объем достигнет 7,5 млрд долларов, прирост составит более 10%, и это самый высокий показатель за всю историю его развития.

Развитие ИТ-рынка обусловлено растущей ролью информационных технологий в бизнесе.

Однако наряду с общим ростом объемов рынка информационных технологий в наступающем году заметно трансформируется и его структура. Ключевые изменения связаны с тем, что большинство российских компаний уже внедрили у себя так называемые тяжелые информационные решения, в частности комплексные системы управления предприятием (ERP). Сейчас на повестке дня их отладка и модернизация; кроме того, внимание клиентов переключается на внедрение решений, направленных на оптимизацию конкретных бизнес-процессов.

Найден недостающий элемент

С августа по октябрь 2012 года в России заявлено, начато или запущено 59 частных инвестпроектов на 15,6 млрд долларов. Бурный рост инвестиций, похоже, во многом связан с окончанием турбулентного выборного периода. Особенно заметно активизировался иностранный капитал, который в долгосрочной перспективе, видимо, и будет формировать основу среднего производственного бизнеса

Чуть больше года назад "Эксперт" начал отмечать постепенное снижение инвестиционной активности частного бизнеса в стране. Впоследствии это падение мы связали с вхождением страны в турбулентный выборный период, на протяжении которого бизнесмены были не готовы вкладывать деньги в новые заводы и фабрики, опасаясь кардинальных политических катаклизмов. Но сразу после выборов роста инвестактивности частного бизнеса не последовало. Самая лучшая пора для капвложений - весна и лето - ознаменовалась продолжением спада, хотя в теплое время года всегда был рост. В этот момент наша вера в частный капитал пошатнулась, на миг показалось, что, образно говоря, госкомпании, как слоны, затоптали его и даже не заметили. Но сейчас можно сказать, что частный бизнес в России есть, поменялась лишь структура его активности.

Биржа без дезертиров

Чтобы защитить права акционеров, ФСФР ужесточает корпоративное законодательство. Теперь компаниям будет значительно сложнее покинуть биржу

В 2012 году количество покидающих фондовый рынок компаний значительно возросло. C Московской биржи ушло около десятка эмитентов и еще столько же собирается сделать это. Для делистинга есть три причины. Самая банальная — реорганизация компании с полным выкупом акций у миноритариев. Примеры — "Балтика", "Ситроникс", "Полиметалл". В этом случае миноритарные акционеры сначала получают оферту, а потом, после всех расчетов, бумаги снимаются с торгов за ненадобностью — ведь акций на руках у миноритариев больше нет.

Вторая причина делистинга — усложнение российского корпоративного законодательства: вступление в силу закона об инсайде и обязательное наличие отчетности по МСФО. Для поддержания статуса публичной компании эмитенту нужны средства. Но проще снять акции с торгов и забыть о горстке акционеров. Тем более что сейчас это возможно даже без решения совета директоров, просто по желанию гендиректора. Так поступили "Кузбассэнерго", Кольская энергосбытовая компания, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, "дочки" Трубной металлургической компании Таганрогский металлургический и Северский и Синарский трубные заводы.

Третья причина — борьба против мелких акционеров. Пример — "Силовые машины" и "Седьмой континент". В этом случае делистинг нужен для экономии на оферте. Полный выкуп акций происходит уже после их снятия с торгов, и не по рыночным ценам, а по бросовым, которые установит оценщик. Собственно, поправки в закон "О рынке ценных бумаг" как раз и направлены против компаний, которые проводят делистинг с целью ущемить права мелких инвесторов. Сейчас поправки уже проходят второе чтение и вскоре будут приняты в окончательном варианте.

Средний класс технологического бизнеса

Государство сосредоточило свои усилия в инновационной сфере на поддержке малых и принуждении крупных компаний. Пора присмотреться к среднему инновационному бизнесу

В ноябре 2012 года были подведены итоги первого рейтинга быстрорастущих российских инновационных компаний "ТехУспех". Его инициаторами выступили Российская венчурная компания совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий, ОАО "Роснано" и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП-банк). Оператором составления рейтинга стала Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Ориентиром для "ТехУспеха" послужила адаптированная к российским условиям методика Deloitte Technology Fast — ежегодного рейтинга самых быстрорастущих компаний в сфере технологий, медиа, телекоммуникаций, наук о жизни и чистых технологий. Для участия в рейтинге компании должны владеть патентованной интеллектуальной собственностью или технологией в продуктах, приносящих большую часть выручки, а также иметь в базовом 2007 году выручку не менее 50 тыс. долларов и в последнем, 2011 году — не менее 5 млн. Компании ранжируются по среднему темпу роста выручки за рассматриваемый период.

Рейтинг позволил продемонстрировать, что в России не только есть инновационные компании, но они быстро растут, а часть из них уже в ближайшие годы сможет войти в список крупнейших отечественных компаний. Когда это произойдет, начнет меняться портрет всего российского бизнеса, сдвигаясь в сторону высокотехнологических, динамично развивающихся компаний, имеющих сильных и предприимчивых собственников и квалифицированных сотрудников.