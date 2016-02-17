"Локомотиву" грозит серьезное наказание за политическую акцию на матче УЕФА

Фото: Emrah Gurel/AP/ТАСС

Московский "Локомотив" может подвергнуться серьезному наказанию УЕФА. Причиной стала политическая акция, которую провел после матча полузащитник "красно-зеленых" Дмитрий Тарасов, сообщает "Р-Спорт".

По окончании поединка Тарасов снял игровую майку, под которой оказалась футболка с изображением Владимира Путина.

УЕФА строго запрещает любые политические акции на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, наказание грозит, как игроку, так и клубу. Тарасов может быть дисквалифицирован на десять матчей, что касается "Локомотива", то какое наказание ждет москвичей – пока неясно.

Сам Тарасов объяснил свой поступок желанием поддержать главу государства.

Впрочем, неизвестно будет ли актуально наказание для "Локомотива" в текущем евросезоне. Дело в том, что столичный клуб уступил в первом поединке со счетом 0:2, и его шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы весьма невысоки.