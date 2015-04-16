Путин: коррекция курса рубля была неизбежной

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Вне зависимости от санкций коррекция курса рубля была неизбежна, отметил Владимир Путин в ходе "Прямой линии". Прямую трансляцию программы можно увидеть на "России 1".

Также президент добавил, что была неизбежной и коррекция между ростом зарплаты и уровнем производительности труда. В целом Путин сказал, что произошла коррекция экономики в целом, и это "элемент ее оздоровления".

Касательно санкций Путин добавил, что "Россия не должна их терпеть, а использовать для выхода на новые рубежи развития".

В то же время глава государства спрогнозировал спад производства в 2015 году, но более быстрое восстановление экономики – не через два года, а быстрее.

По словам Путина, граждане и юридические лица начали возвращать деньги, переведенные в валюту. Так, вклады граждан в банках возросли на 9,4%, а хозяйствующих субъектов — на 40,6% в прошлом году и продолжают расти в этом.

"За январь вклады населения выросли еще на 2,8% - до 19 с лишним триллионов рублей, а организаций — на 5,1%, до 26 с лишним триллионов рублей", — сказал он.

Напомним, в полдень 16 апреля началась ежегодная "Прямая линия" с Владимиром Путиным.

Телестудия, где присутствует президент, находится в здании Гостиного двора. Кроме того, в разных регионах страны организованы передвижные студии. Прием вопросов начался неделю назад, 9 апреля.

Эта "Прямая линия" стала 13-й по счету. Первое подобное мероприятие состоялось 24 декабря 2001 года – тогда президент ответил на 47 вопросов.