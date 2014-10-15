Путин подписал закон об ограничении иностранной доли в СМИ

Фото: M24.ru

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий долю иностранного капитала в российских СМИ 20 процентами, сообщается на сайте президента России.

Закон предполагает, что иностранное государство, международные организации, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием не могут владеть более 20% уставного капитала любого российского СМИ. Иностранцам и лицам с двойным гражданством также запрещается становится учредителями средств массовой информации.

Ограничения вступят в силу с 1 января 2016 года. Нарушение данного закона влечет за собой закрытие СМИ по решению суда.

Владельцам СМИ дается время до 1 февраля 2017 года на приведение всей корпоративной цепочки в соответствие с законом, новые документы о владельцах и учредителях должны быть переданы в Роскомнадзор не позднее 15 февраля 2017 года.

Отметим, что в действующей редакции закона "О СМИ" ограничение на иностранное участие на телевидении и радио установлено в размере 50%, на печатные СМИ это ограничение не распространяется.

Ранее сообщалось, что под действие закона попадет порядка 30 средств массовой информации, работающих в России, в том числе Forbes, "Коммерсантъ" и "Ведомости".