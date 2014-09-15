Ущерб от преступлений в сфере ОПК превысил 20 млрд рублей - Чайка

Владимир Путин и Юрий Чайка. Фото: ИТАР-ТАСС

Сумма ущерба от нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса превысила 20 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил генпрокурор Юрий Чайка, сообщается на официальном сайте президента России.

По словам Чайки, сначала этого года выявлено свыше 7 тысяч правонарушений в области ОПК. Возбуждено 300 административных и 131 уголовное дело, к дисциплинарной ответственности привлекли 800 человек.

Генпрокурор уточнил, что проверки проходили в Объединенной судостроительной и Объединенной авиационной корпорациях, холдингах "Вертолеты России", "Сухой", а также в их дочерних компаниях. Всего было проверено свыше ста предприятий.

Кроме того, была прекращена деятельность более десяти фирм-однодневок и около 30 фирм-посредников.

"Пресечено использование теневых схем, направленных на хищение бюджетных средств и вывод активов в офшоры, преднамеренное банкротство крупных оборонных предприятий", - добавил Чайка.

Эти меры привели к улучшению качества продукции военного назначения, а также к снижению их стоимости в ряде случаев почти в два раза.

В частности, стоимость строительства малого танкера снизилась на полмиллиарда рублей, а космического аппарата - на 380 миллионов рублей. По семи контрактам на поставку вооружения удалось уменьшить цену почти на 2 миллиарда рублей, отметил генеральный прокурор.

Также было предотвращено банкротство Амурского судостроительного завода, который производит корабли типа корвет.

Генпрокуратура до конца года планирует завершить проверку концерна ПВО "Алмаз-Антей", а также проинспектировать Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, концерн "Радиотехнические и информационные системы" и ряд других оборонных предприятий.