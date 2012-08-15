"Вечерняя Москва": среда, 15 августа 2012 года

Владимир Путин: Без расширения Москвы нарастающие проблемы столицы решать невозможно

Во вторник, 14 августа, президент России Владимир Путин провел совещание по расширению границ Москвы, на котором пояснил, почему считает присоединение территорий жизненной необходимостью для столицы. В совещании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, которому президент дал ряд указаний, касающихся решения транспортных проблем столицы, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Сергей Шойгу.

Дмитрий Медведев дал Роскосмосу месяц

Вчера премьер-министр поручил на правительственном уровне за 30 дней проработать вопросы контроля за качеством продукции, выпускаемой предприятиями космической отрасли. Ответственным за выполнение поручения Медведев назначил главу Роскосмоса Владимира Поповкина. Глава правительства также добавил, что уже в ближайшее время частично примет решение по итогам последних неудач с запуском спутников.

Более 90 процентов подъездов оборудуют видеокамерами

Как сообщили «Вечерке» в Департаменте информтехнологий, к концу этого года почти все столичные дворы и подъезды оборудуют видеокамерами. Впрочем, внутри самих подъездов съемка вестись не будет.

Дело Мирзаева вернули на доследование

Вчера в нашумевшем деле спортсмена Расула Мирзаева точка так и не была поставлена. Дело Мирзаева вернули на стадию судебного следствия. Как выяснилось, проволочка возникла из-за того, что в суд не явился сотрудник Государственного центра судебно-медицинских экспертиз Минобороны Сергей Леонов. Именно ему предстояло ответить на вопрос, применял ли Мирзаев профессиональные навыки борца или нет, когда наносил удар Ивану Агафонову. Процесс по делу Расула Мирзаева возобновится завтра,16 августа.



«Авангард», «Антей» и «Эльбрус» вернулись

В Москву вернулись студенты из трех стройотрядов — «Эльбрус», «Авангард» и «Антей». Поезду «Адлер–Москва» устроили торжественную встречу. Поприветствовать ребят прибыло руководство Московского государственного строительного университета и представители столичного Департамента семейной и молодежной политики. Студенты работали, главным образом, на строительстве санно-бобслейной трассы в Красной Поляне. Понятно, что сложную технику им никто не доверил, но фронт работ перед ребятами был поставлен обширный: земляные работы, укладка кабелей, покраска, отделка. Ударный труд с редкими выходными длился два летних месяца. Польза для ребят от этой поездки есть не только финансовая. По словам чиновников и представителей МГСУ, некоторые крупные строительные фирмы уже выразили заинтересованность в помощи опытных бойцов стройотрядов.

«Вечерка» предлагает сделать лося талисманом столичного зоопарка

На сайте Московского зоопарка идет открытое голосование среди посетителей за новый талисман. Предлагается несколько забавных зверюшек: манул, мануленок, белый медвежонок, белоплечий орлан, ежик, тигренок и лисенок. Пока в опросе лидирует медвежонок с 22 процентами голосов. Возможно, такой выбор москвичей связан с тем, что медведь с незапамятных времен является символом, олицетворяющим Россию. По результатам голосования будет объявлен открытый творческий конкурс по созданию двухмерного и объемного изображения талисмана. «Вечерка» решила принять в нем участие и предлагает сделать талисманом лося — сильного и благородного русского зверя.

«Вечерняя Москва»: среда, 15 августа