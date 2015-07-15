Президент подписал указ о мерах противодействия коррупции

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин подписал указ "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, главам регионов в течение трех месяцев рекомендовано образовать комиссии по координации работы в сфере противодействия коррупции и издать нормативные акты, касающиеся соблюдения требований к служебному поведению лиц, замещающих государственные должности, и урегулирования конфликта интересов.

Также следует создать региональные органы и подразделения федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Кроме того, утверждена форма справки о расходах госчиновника при приобретении земли, объекта недвижимости или транспортного средства, ценных бумаг и акций. Данная информация будет приобщаться к личному делу. В том случае, если общая сумма таких сделок превысит общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, информация подлежит опубликованию.