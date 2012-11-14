Путин предложил отсрочить закон о пенсионной системе до 2014 года

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин поддерживает законопроект о сокращении накопительной части пенсий, но считает необходимым отложить его введение до 2014 года.

"Считаю возможным предложенный депутатами законопроект принять, но отложить его срок действия на 1 января 2014 года", - цитирует "Интерфакс" слова президента.

Путин напомнил, что бюджет страны и бюджеты социальных фондов на следующий год уже проработаны и сбалансированы. "Возникает ряд вопросов, стоит ли на ходу менять то, что уже отработано", - отметил он.

Напомним, ранее правительство РФ разработало новую стратегию пенсионной системы. Министры предложили сократить отчисления на накопительную часть пенсии с 6 до 2 процентов от фонда оплаты труда, а 4 процента перераспределить на страховую часть пенсии. Это предложение было оформлено в виде поправок к законопроекту "О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам обязательного пенсионного страхования" и проекту бюджета ПФР на 2013-2015 годы.

При этом Владимир Путин считает необходимым, чтобы и после вступления закона в силу граждане смогли сами выбирать удобную им систему пенсии. "Те, кто хочет оставаться в этой <накопительной> системе, могут оставаться", - подчеркнул президент.

"Система заработала, и те категории граждан, которые получают высокую и среднюю зарплаты и добровольно уже приняли решение о вхождении в пенсионные фонды, причем как в государственный, так и в частные, полагаю, будет правильным не лишать их этой возможности, сохранить за ними такую возможность и после 1 января 2014 года", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что возможность выбора будет "неплохим сигналом" для рынка, это сохранит экономическую целесообразность финансовых структур данной сферы.