Крым может сыграть объединяющую роль для России - Путин

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Крым может сыграть объединяющую роль для России, став своего рода историческим, духовным источником, заявил Владимир Путин на встрече в Ялте с представителями думских фракций, передает ИТАР-ТАСС.

При этом Крымский полуостров "помнит как триумфы, так и трагедию братоубийственной гражданской войны в начале XX века", и именно в Крыму на Перекопе "одни русские убивали других русских людей".

Глава государства отметил, что Крым сможет помочь излечить травму, нанесенную российскому народу в результате драматического раскола ХХ века, а также восстановить связь времен, эпох и исторического пути России. Путин призвал депутатов, представителей политических партий, религиозных организаций и культуры подумать, как реализовать эту задачу, сообщает МИА "Россия сегодня".

Президент также заявил, что в Крыму должно быть обеспечено реальное равноправие трех языков - русского, украинского и крымско-татарского. Путин добавил, что в полном объеме должна быть проведена работа по реабилитации репрессированных народов Крыма, и отметил важность межнационального и межрелигиозного согласия в регионе.

Объем программы развития Крыма до 2020 года составит свыше 700 миллиардов рублей. Президент заявил, что в Крыму "накопился огромный ворох проблем, который не решался десятилетиями", и складывается впечатление, что регион "жил на положении бедного родственника".

При этом Путин подчеркнул, что первоочередной задачей по развитию Крыма должно быть создание и обустройство электрической, транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций и связи, пишет ИТАР-ТАСС.

К 2015 году в регионе завершится переходный период, во время которого пенсии и зарплаты в Крыму будут доведены до общероссийских показателей. Президент отметил, что сейчас особую важность приобретают задачи долгосрочного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, Путин поддержал предложение Геннадия Зюганова по созданию на базе "Артека" "Президентского детского международного центра". Также на встрече президент сообщил, что утвердил программу создания отдельной военной группировки в Крыму.