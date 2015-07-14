Владимир Путин подписал закон о "праве на забвение"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Владимир Путин подписал закон, прозванный "правом на забвение", сообщается на официальном сайте президента.

Согласно тексту документа, поисковик должен удалять ссылку по требованию пользователя. В то же время IT-компании не должны разглашать информацию о факте обращения гражданина.

При этом пользователи смогут потребовать только удалить ссылки из результатов поисковых запросов, сами интернет-ресурсы, содержащие информацию, закрываться не будут.

Проект закона также предусматривает штраф 100 тысяч рублей за неисполнение правомерных требований гражданина о прекращении выдачи ссылок. Если же интернет-ресурс не выполнит в течение пяти дней решение суда об удалении ссылок, санкции составят 3 миллиона рублей. Если закон примут окончательно, то он вступит в силу с 1 января 2016 года.

Документ в первой редакции не устроил представителей интернет-компаний, и во втором чтении депутаты учли их позицию и добавили понятие "неактуальной для заявителя информации", ссылки на которую поисковик также должен будет удалять по запросу заявителя. Исключение составят сведения о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний.

Кроме того, срок рассмотрения жалобы от пользователя увеличился с трех дней до десяти. Приняты также поправки, исключающие попадание под действие закона внутрисайтового поиска.