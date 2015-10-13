Путин потребовал прекратить продажу билетов "Трансаэро" через турфирмы

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Президент Владимир Путин потребовал прервать продажу авиабилетов "Трансаэро" через турфирмы. Он также подчеркнул, что компании, которые продолжают это делать, берут риски на себя, сообщает "Интерфакс".

"Нужно все-таки прекратить продажу билетов. Впрямую билеты уже не продаются, но в пакетах туркомпаний, в пакетах предоставления туруслуг в целом перевозки, в том числе с помощью "Трансаэро", указываются и продаются. Если это кто-то будет продолжать делать, то все, кто это делает, должны иметь в виду, что они берут риски полностью на себя ", – сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы Минтранса Максима Соколова, туркомпания "Библио Глобус" договорилась с "Аэрофлотом" о перевозке туристов по направлениям Хургада, Шарм-эль-Шейх и Доминиканская республика. Для этого будут предоставлены спецборты – Boeing-777 вместимостью 360 человек.

"По другим направлениям, поскольку продажа билетов, действительно, была остановлена 1 октября в связи с неудовлетворительным финансовым положением "Трансаэро", если кто-то покупает билеты, вы совершенно справедливо сказали, то несут риски и турагенты, и туркомпании, и сами люди, которые покупают такие билеты", – сказал Максим Соколов.

"Трансаэро" может полностью прекратить полеты на следующей неделе

Кроме того, Путин поручил министрам проработать вопрос поддержки тех авиакомпаний, которые "подставили плечо" "Трансаэро". Также правительство должно предпринять меры по выполнению всех обязательств перед пассажирами авиакомпании и по максимальному трудоустройству работников.

"Сразу хочу сказать: нужно, во-первых, выполнить все обязательства перед пассажирами, подавляющее большинство пассажиров уже перевезено, 200 с лишним тысяч остались", – сказал Путин и добавил, что необходимо максимально трудоустроить работников "Трансаэро", а это свыше 10 тысяч человек.

С начала сентября, когда "Аэрофлот" принял на себя операционное управление, перевезено более 1,7 миллиона человек. До 15 декабря, когда билеты будут аннулированы, осталось перевезти 240 тысяч пассажиров.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

Официальные источники ежедневно публикуют информацию об отмене рейсов "Трансаэро".