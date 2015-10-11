Льюис Хэмилтон выиграл гран-при России "Формулы 1"

Причиной аварии Карлоса Сайнса на "Формуле 1" стала блокировка колес

Владимир Путин вручил главный приз победителю гран-при России "Формулы 1" Льюису Хэмилтону, который как и в прошлом году выиграл гонку. Россиянин Даниил Квят занял шестое место, сообщает "Интерфакс".

Президент России перед вручением главного приза Хэмилтону поздравил всех трех победителей.

Владимир Путин наблюдал за гран-при с трибун "Сочи Автодрома" вместе с главой "Формулы 1" Берни Экклстоуном, главой Международной федерации хоккея Ренне Фазелем и олимпийским чемпионом, экс-председателем координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Играм в Сочи Жаном Клодом Килли, уточняет информагентство.

Формула 1. Гран-при России 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес");

2. Себастьян Феттель ("Феррари");

3. Серхио Перес ("Форс Индия");

4. Фелипе Масса ("Уильямс");

5. Кими Райкконен ("Феррари");

6. Даниил Квят ("Ред Булл");

7. Фелипе Наср ("Заубер");

8. Дженсон Баттон ("Макларен");

9. Пастор Мальдонадо ("Лотус");

10. Фернандо Алонсо ("Макларен");

11. Макс Ферстаппен ("Торо Россо");

12. Валттери Боттас ("Уильямс");

13. Роберто Мери ("Манор");

14. Уилл Стивенс ("Манор");

Даниэль Риккардо ("Ред Булл") – не финишировал;

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") – не финишировал;

Ромен Грожан ("Лотус") – не финишировал;

Нико Росберг ("Мерседес") – не финишировал;

Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") – не финишировал;

Маркус Эрикссон ("Заубер") – не финишировал.

Вторые в истории России соревнования "Формулы 1" и автомобильные гонки международной серии GP2 и "GP3 прошли в Сочи с 8 по 11 октября.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Переговоры о проведении гран-при России велись с 1980-х годов.

Соглашение с группой компаний "Формула 1" предусматривает проведение этапов гонок ежегодно с 2014 по 2020 годы.