Льюис Хэмилтон выиграл гран-при России "Формулы 1"

Владимир Путин вручил главный приз победителю гран-при России "Формулы 1" Льюису Хэмилтону, который как и в прошлом году выиграл гонку. Россиянин Даниил Квят занял шестое место, сообщает "Интерфакс".
Президент России перед вручением главного приза Хэмилтону поздравил всех трех победителей.
Владимир Путин наблюдал за гран-при с трибун "Сочи Автодрома" вместе с главой "Формулы 1" Берни Экклстоуном, главой Международной федерации хоккея Ренне Фазелем и олимпийским чемпионом, экс-председателем координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Играм в Сочи Жаном Клодом Килли, уточняет информагентство.
Формула 1. Гран-при России1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес");
2. Себастьян Феттель ("Феррари");
3. Серхио Перес ("Форс Индия");
4. Фелипе Масса ("Уильямс");
5. Кими Райкконен ("Феррари");
6. Даниил Квят ("Ред Булл");
7. Фелипе Наср ("Заубер");
8. Дженсон Баттон ("Макларен");
9. Пастор Мальдонадо ("Лотус");
10. Фернандо Алонсо ("Макларен");
11. Макс Ферстаппен ("Торо Россо");
12. Валттери Боттас ("Уильямс");
13. Роберто Мери ("Манор");
14. Уилл Стивенс ("Манор");
Даниэль Риккардо ("Ред Булл") – не финишировал;
Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") – не финишировал;
Ромен Грожан ("Лотус") – не финишировал;
Нико Росберг ("Мерседес") – не финишировал;
Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") – не финишировал;
Маркус Эрикссон ("Заубер") – не финишировал.
Вторые в истории России соревнования "Формулы 1" и автомобильные гонки международной серии GP2 и "GP3 прошли в Сочи с 8 по 11 октября.
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Переговоры о проведении гран-при России велись с 1980-х годов.
Соглашение с группой компаний "Формула 1" предусматривает проведение этапов гонок ежегодно с 2014 по 2020 годы.