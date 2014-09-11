Путин не одобрял введения налога с продаж - Песков

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин не одобрял введения налога с продаж. Информация о том, что глава государства одобрил введение налога с продаж, не соответствует действительности, заявил в четверг, 11 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ИТАР-ТАСС.

Песков отметил, что в настоящее время "рассматриваются самые разные варианты". "Решение будет приниматься правительством", - подчеркнул он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Владимир Путин согласился с введением налога с продаж.

Напомним, что в начале августа президент России поручил Минфину разработать поправки в Налоговый кодекс, которые позволят регионам вводить налог с продаж со ставкой 3 процента.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценивал дополнительные доходы бюджетов регионов с этого налога до 200 миллиардов рублей в год.

Ранее M24.ru сообщало, что Министерство финансов внесло в правительство законопроект о введении в регионах 3-процентного налога с продаж.

Минфин предлагает снова ввести схему, которая действовала до 2003 года. Налог будет собираться с организаций и индивидуальных предпринимателей, объектом выступают операции по реализации товаров и услуг.

"Безусловно, мы будем самым серьезным образом рассматривать законопроект, дающий регионам возможность использования налога с продаж. Готовящийся законопроект необходимо тщательно проработать, чтобы избежать ошибок прошлых лет, упростить администрирование налога, исключить возможные схемы уклонения от уплаты и максимально четко определить полномочия регионов", - рассказал ранее министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

Решетников отметил, что для Москвы налог с продаж может стать существенным источником пополнения городского бюджета, учитывая, что в столице существует "большой и довольно стабильный потребительский рынок". Налог с продаж, по мнению главы ведомства, может стать крепким и не зависящим ни от внешней конъюнктуры, ни от складывающейся экономической ситуации источником доходов для регионов.

Как меняется налоговое законодательство

Налог с продаж не будет распространяться на ряд товаров и услуг:

Различные продукты питания: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, молокопродукты, сахар, соль, картофель, растительное масло, яйца, крупы, продукты детского и диабетического питания

Детская одежда и обувь

Лекарства

Услуги ЖКХ

Услуги по сдаче в наем жилых помещений

Продажа объектов недвижимости и земельных участков

Продажа учебной, научной книжной литературы, периодических печатных изданий

В законе также содержится перечень других товаров и услуг, на реализацию которых налог распространяться не будет.

Введение такого налога уже с 2015 года принесет региональным бюджетам 195 миллиардов рублей, в 2016 году - 211 миллиардов и в 2017 году - 230 миллиардов рублей, считают в Минфине.