МГИМО сможет сам устанавливать образовательные стандарты

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский государственный институт международных отношений получил право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, МГИМО войдет в перечень вузов, самостоятельно устанавливающих государственные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального образования.

По указу президента от 9 сентября 2008 года, в перечень входят МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и РУДН.