Экс-премьер Японии призвал решить проблему мирного договора

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Экс-премьер Японии Ёсиро Мори призвал Москву и Токио приложить усилия для мирного договора с Россией, сообщает агентство Kyodo.

Он уверил, что российский лидер Владимир Путин относится с доверием к премьер-министру Японии Синдзо Абэ. По словам Ёсиро Мори, российская сторона готова обсуждать решение проблемы с Токио.



Встреча Владимира Путина и Ёсиро Мори состоялась в воскресенье, 9 июля, вечером в Екатеринбурге. В столицу Урала Путин отправился после завершения саммита G20. Здесь президент РФ открыл выставку "Иннопром-2017".