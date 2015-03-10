Материнский капитал запретили тратить на погашение микрокредитов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Владимир Путин подписал закон, запрещающий тратить материнский капитал на погашение кредитов, которые были выданы микрофинансовыми организациями, сообщает пресс-центр Пенсионного фонда России.

"Средства материнского капитала не могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение (строительство) жилого помещения, если договор займа был заключен с микрофинансовой организацией", – отмечается в сообщении.

Однако можно использовать маткапитал для погашения займов, полученных в кредитных кооперативах, которые работают не менее трех лет.

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий тратить средства материального капитала на ипотеку. Соответствующий документ будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

Если законопроект будет одобрен, то женщины, имеющие детей, смогут тратить средства материнского капитала на уплату первоначального взноса по кредиту, не дожидаясь трехлетия ребенка. В настоящее время закон запрещает матерям вкладывать средства в ипотеку, если ребенку еще не исполнилось три года.

За последние пять лет в Пенсионный фонд с просьбой предоставить возможность распоряжаться средствами материнского капитала обратились более 3 миллионов семей. Почти все они тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий.

В 2014 году сумма материнского капитала составляла 429,4 тысячи рублей. В 2015 году выплата превысит 453 тысячи рублей. Получить материнский капитал можно только один раз.