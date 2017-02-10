Владимир Путин не против встречи с Трампом в Словении

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в Словении, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Любляна (столица Словении) хорошее место для встречи глав двух государств. К тому же ранее в этом городе уже проходили российско-американские переговоры.

Однако состоится ли встреча, зависит от ряда обстоятельств, подчеркнул Путин.

Ранее президент Словении Борут Пахор заявил, что встреча глав России и США может произойти в его стране, поскольку новая первая леди США Меланья Трамп является уроженкой Словении.