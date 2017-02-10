Владимир Путин не против встречи с Трампом в Словении

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в Словении, сообщает РИА Новости.
По словам Путина, Любляна (столица Словении) хорошее место для встречи глав двух государств. К тому же ранее в этом городе уже проходили российско-американские переговоры.
Однако состоится ли встреча, зависит от ряда обстоятельств, подчеркнул Путин.
Ранее президент Словении Борут Пахор заявил, что встреча глав России и США может произойти в его стране, поскольку новая первая леди США Меланья Трамп является уроженкой Словении.
Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, президенты беседовали около 45 минут. Отмечается, что их диалог прошел в теплой и конструктивной манере. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, личная встреча глав государств может произойти до саммита G20, который пройдет в июле.