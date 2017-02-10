Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 19:17

Политика

Владимир Путин не против встречи с Трампом в Словении

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в Словении, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Любляна (столица Словении) хорошее место для встречи глав двух государств. К тому же ранее в этом городе уже проходили российско-американские переговоры.

Однако состоится ли встреча, зависит от ряда обстоятельств, подчеркнул Путин.

Ранее президент Словении Борут Пахор заявил, что встреча глав России и США может произойти в его стране, поскольку новая первая леди США Меланья Трамп является уроженкой Словении.

Дональд Трамп и Владимир Путин заявляли, что не знакомы и не ведут никаких дел вместе.

Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, президенты беседовали около 45 минут. Отмечается, что их диалог прошел в теплой и конструктивной манере. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, личная встреча глав государств может произойти до саммита G20, который пройдет в июле.

