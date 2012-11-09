Макаревич в своем письме представил уход Путина

Андрей Макаревич. Фото: ИТАР-ТАСС

Музыкант Андрей Макаревич, не так давно опубликовавший открытое письмо к президенту России Владимиру Путину об ужасающих масштабах коррупции, на этот раз обратился к жителям России. Текст опубликован в газете "Московский комсомолец".

О Путине

– Давайте представим себе невозможное: включаем мы завтра телевизор, а оттуда Владимир Владимирович Путин, прямо как Ельцин, который его когда-то привел, говорит: россияне, устал, ухожу. Работал, сил не щадя, сделал все что смог, ухожу. Всем спасибо, все свободны.

И что? Думаете, с этого дня жизнь у нас пойдет по-другому? И милиция (простите, полиция – какая разница?) перестанет нас грабить и прессовать а начнет, наоборот, защищать? А чиновники бросят пилить бюджет и делить откаты и займутся своими прямыми обязанностями, которые у них, видимо, есть? А врачи перестанут тянуть деньги из несчастных больных и займутся их лечением?

И "Скорая помощь" не будет возить пассажиров за пять тысяч по встречной с сиреной, а поспешит на помощь тем, кому она необходима? А священники прекратят благословлять на подвиг православных штурмовиков и начнут лечить наши души? И депутаты перестанут смешить нас и позорить страну и займутся тем, для чего их выбирали? И суды начнут судить по закону, а не по велению сердца и звонку неизвестно откуда?

И если вы действительно думаете, что так все и будет – может, попробовать уже сейчас, при Путине? Он ведь не давал указаний ментам нас обирать, чиновникам – воровать, депутатам – валять дурака. Про суд умолчу.

О Родине

– Патриотизм – это любовь к своей родине. Невозможно ненавидеть друг друга и одновременно любить родину. Потому что родина – это не власть, не государство, не березки в поле. Родина – это мы с вами. Я, ты, он, она. И пока мы не перестанем унижать и грабить друг друга, тащить сами у себя, пока не научимся любить и уважать себя и окружающих – никто и ничто нам не поможет. Ни господь бог, ни патриарх, ни координационный совет.

Даже Путин.