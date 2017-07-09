Нижнетагильский завод, который попросил проверить Путин, признан банкротом

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, сотрудники которого пожаловались Владимиру Путину на невыплату зарплаты, оказался банкротом, сообщает ТАСС.

Как рассказала мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, на предприятии введена процедура наблюдения. Внешний управляющий рассчитывает, что имущества предприятия хватит на покрытие задолженности по зарплате, но ждать завершения процедуры банкротства еще долго.

"Собственники завода согласны из личных средств выплатить зарплату сотрудникам завода. Я думаю, что в ближайшее время будет найдено решение, когда их средства будут напрямую направлены на погашение долгов по зарплате. Тогда инцидент будет исчерпан", – сказал мэр.

По словам Носова, директора завода подозревают в преднамеренном доведении предприятия до банкротства.

Ранее Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на заводе в Нижнем Тагиле, сотрудники которого в ходе "прямой линии" пожаловались на невыплату зарплаты. В одном из обращений рабочие привели слова директора, который заявил, что пока президент к нему лично не обратится – заплату никто не получит.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, заявил, что директора завода уже ищут по его поручению.