07 июня 2017, 12:49

Стоун случайно подарил Путину пустую коробку из-под DVD

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Американский режиссер Оливер Стоун случайно подарил Владимиру Путину пустую коробку из-под DVD, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел во время большого интервью, которое режиссер брал у Путина. Стоун, в частности, посоветовал главе государства посмотреть фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу".

Стоун и Путин посмотрели по меньшей мере отрывок из картины, затем режиссер вручил DVD президенту. Позднее выяснилось, что диска в коробке не было – продюсеры оставили его в плеере.

Путин взял подарок в офис, и перед тем, как закрылась дверь, открыл коробку, что попало на камеры. Глава государства в шутку заявил, что получил типичный американский подарок.

Владимир Путин Оливер Стоун жизнь в мире

