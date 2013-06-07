Путин подписал закон о тестировании школьников на наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий тестирование учащихся на наркотики, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу через полгода с момента подписания.

Тестирование будет проходить в два этапа. В рамках первого школьников попросят ответить на вопросы специальной анкеты. Второй этап состоит из медицинских осмотров и сдачи необходимых анализов.

Тесты будут проходить на добровольной основе. Согласно документу, "выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проводится при наличии информированного согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, либо информированного согласия в письменной форме одного из родителей или иного законного представителя учащегося, не достигшего возраста 15 лет".

По данным социологов, доля лиц в возрастной группе от 11 до 24 лет, потреблявших когда-либо наркотики, достигает 25%. А средний возраст, в котором школьники пробуют наркотические вещества в первый раз, составляет 15-16 лет.