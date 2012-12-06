Форма поиска по сайту

06 декабря 2012, 05:55

Путин признан одним из самых влиятельных людей мира

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин занял третью строчку в списке 70 самых влиятельных людей мира, составленном журналом Forbes. В рейтинге пошлого года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, был вторым.

Самым влиятельным человеком мира журнал второй год подряд признал президента США Барака Обаму, передает РИА Новости. На втором месте оказалась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

В первую "десятку" попали бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс, папа Римский Бенедикт XVI, глава ФРС США Бен Бернанке, король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз, президент ЕЦБ Марио Драги, новый генеральный секретарь Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин и британский премьер Дэвид Кэмерон.

Из россиян Forbes также включил в рейтинг премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (61-я позиция), бизнесмена Алишера Усманов (67) и главу российского "Газпрома" Алексея Миллера (70).

Владимир Путин рейтинги Forbes сми

