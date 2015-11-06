Путин временно запретил полеты в Египет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Владимир Путин распорядился прекратить полеты российских авиакомпаний в Египет, сообщает телеканал "Москва 24".

"Владимир Путин поручил правительству отработать механизмы реализации этих рекомендаций НАК и обеспечение возвращения на родину граждан России", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, президент распорядился наладить взаимодействие с египетской стороной для обеспечения безопасности воздушного сообщения.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Глава ФСБ предложил приостановить полеты в Египет

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".