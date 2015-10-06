Пенсионеры смогут сдать нормы ГТО в парках Москвы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Пожилые москвичи смогут сдавать нормативы ГТО на "олимпийских" зарядках и в рамках больших спортивных мероприятий в столичных парках. Об этом m24.ru сказал председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Он пояснил, что сотрудники крупных компаний и фирм также смогут сдать нормы ГТО в рамках Московских областных зимних корпоративных игр. По словам зампреда комиссии Мосгордумы по образованию Ольги Ярославской, в столичных школах также можно получить сертификаты ГТО.
"В Москве проходят мероприятия по ГТО, также можно сдавать в рамках крупных спортивных соревнований. К примеру, зимой проходили соревнования "Московская лыжня" там можно было получить зачет по нормативам ГТО по беговым лыжам. При поддержке комиссии мы запустили серию открытых фестивалей ГТО в вузах Москвы: недавно в университете МВД России нормативы сдали более тысячи курсантов", – сказал Щитов.
Кирилл Щитов отметил, что комиссия по физической культуре и спорту активно сотрудничает с Совинтерспортом и ассоциацией менеджеров России. Комиссия рассчитывает организовать площадку для сдачи норм ГТО в рамках московских областных зимних корпоративных игр уже в декабре этого года.
"Внутри комиссии мы делим нормы ГТО на три крупные категории массового спорта: школьный спорт, университетский спорт и корпоративный. Жители Москвы старшего поколения могут сдать в парках Москвы и в рамках больших спортивных мероприятий. Пожилые люди любят посещать "олимпийские" зарядки с чемпионами", – продолжил председатель комиссии.
Он напомнил, что нормативы ГТО будут внедрены по всей стране до 2018 года. До этого времени проект работает в пилотном режиме. Планируется, что на территории страны будут организованы аттестационные центры из расчета один на 400 тысяч человек.
По словам заместителя комиссии по образованию Ольги Ярославской, ГТО можно сдать в обычных школах. "В каждом межрайонном совете есть базовые школы, которые обеспечены необходимой материально-технической базой, где соблюдается техника безопасности и есть сертифицированные педагоги, которые имеют право выдавать сертификаты ГТО. И в этих школах уже может сдавать нормативы взрослое население", – заключила она.
Ярославская отметила, что пока не отработан вопрос с оплатой труда сотрудникам, которые принимают ГТО у взрослых по выходным – сегодня зарплата выделяется школами. По мнению депутата, это не совсем корректное использование средств, выделенных на образование.
Напомним, 6 октября Владимир Путин подписал изменения в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", призванные возродить в стране физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Ранее, 25 сентября соответствующий документ приняла Госдума и 30 сентября его одобрил Совет Федерации.
Ссылки по теме
- Владимир Путин подписал закон о возрождении комплекса ГТО
- Нормативы Москвы: как сдать нормы ГТО
- Сотрудники компаний смогут продлить отпуск за сдачу норм ГТО
Согласно новому закону, местные органы самоуправления могут создавать центры тестирования по выполнению нормативов комплекса по трем уровням сложности. Они соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Выполнить нормы ГТО можно бесплатно и на добровольных началах. На данный момент в Москве работает 43 авторизованных центра, принимающих нормативы ГТО.
Закон также обязывает правительство включать в ежегодный доклад президенту об уровне физической подготовки жителей оценку эффективности мер по реализации ГТО.
"Правительство Российской Федерации представляет Президенту Российской Федерации ежегодно до 1 мая текущего года доклад об уровне физической подготовленности населения, включающий в себя в том числе оценку эффективности физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, проведенных в субъектах Российской Федерации", – отмечается в документе опубликованном на официальном портале правовой информации.