Пенсионеры смогут сдать нормы ГТО в парках Москвы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пожилые москвичи смогут сдавать нормативы ГТО на "олимпийских" зарядках и в рамках больших спортивных мероприятий в столичных парках. Об этом m24.ru сказал председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Он пояснил, что сотрудники крупных компаний и фирм также смогут сдать нормы ГТО в рамках Московских областных зимних корпоративных игр. По словам зампреда комиссии Мосгордумы по образованию Ольги Ярославской, в столичных школах также можно получить сертификаты ГТО.

"В Москве проходят мероприятия по ГТО, также можно сдавать в рамках крупных спортивных соревнований. К примеру, зимой проходили соревнования "Московская лыжня" там можно было получить зачет по нормативам ГТО по беговым лыжам. При поддержке комиссии мы запустили серию открытых фестивалей ГТО в вузах Москвы: недавно в университете МВД России нормативы сдали более тысячи курсантов", – сказал Щитов.

Кирилл Щитов отметил, что комиссия по физической культуре и спорту активно сотрудничает с Совинтерспортом и ассоциацией менеджеров России. Комиссия рассчитывает организовать площадку для сдачи норм ГТО в рамках московских областных зимних корпоративных игр уже в декабре этого года.

"Внутри комиссии мы делим нормы ГТО на три крупные категории массового спорта: школьный спорт, университетский спорт и корпоративный. Жители Москвы старшего поколения могут сдать в парках Москвы и в рамках больших спортивных мероприятий. Пожилые люди любят посещать "олимпийские" зарядки с чемпионами", – продолжил председатель комиссии.

Он напомнил, что нормативы ГТО будут внедрены по всей стране до 2018 года. До этого времени проект работает в пилотном режиме. Планируется, что на территории страны будут организованы аттестационные центры из расчета один на 400 тысяч человек.

"Мосгорсправка": Нормы ГТО

По словам заместителя комиссии по образованию Ольги Ярославской, ГТО можно сдать в обычных школах. "В каждом межрайонном совете есть базовые школы, которые обеспечены необходимой материально-технической базой, где соблюдается техника безопасности и есть сертифицированные педагоги, которые имеют право выдавать сертификаты ГТО. И в этих школах уже может сдавать нормативы взрослое население", – заключила она.

Ярославская отметила, что пока не отработан вопрос с оплатой труда сотрудникам, которые принимают ГТО у взрослых по выходным – сегодня зарплата выделяется школами. По мнению депутата, это не совсем корректное использование средств, выделенных на образование.

Напомним, 6 октября Владимир Путин подписал изменения в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", призванные возродить в стране физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Ранее, 25 сентября соответствующий документ приняла Госдума и 30 сентября его одобрил Совет Федерации.

Согласно новому закону, местные органы самоуправления могут создавать центры тестирования по выполнению нормативов комплекса по трем уровням сложности. Они соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Выполнить нормы ГТО можно бесплатно и на добровольных началах. На данный момент в Москве работает 43 авторизованных центра, принимающих нормативы ГТО.

Закон также обязывает правительство включать в ежегодный доклад президенту об уровне физической подготовки жителей оценку эффективности мер по реализации ГТО.

"Правительство Российской Федерации представляет Президенту Российской Федерации ежегодно до 1 мая текущего года доклад об уровне физической подготовленности населения, включающий в себя в том числе оценку эффективности физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, проведенных в субъектах Российской Федерации", – отмечается в документе опубликованном на официальном портале правовой информации.