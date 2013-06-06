Владимир Путин и Людмила Путина объявили о разводе

Владимир и Людмила Путины развелись

Президент России Владимир Путин и Людмила Путина объявили, что их брак завершен.

В четверг вечером президент с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. После балета они дали интервью корреспонденту телеканала "Россия 24". Это был первый совместный публичный выход президентской четы более чем за год.

Отвечая на вопрос журналиста, развод ли это, Людмила Путина сказала: "Да, можно сказать, это цивилизованный развод. Мы навсегда останемся очень близкими людьми. Я благодарна Владимиру Владимировичу, что он меня поддерживает".

В свою очередь, президент заявил, что "это было нашим общим решением, наш брак завершен".

Напомним, Владимир и Людмила Путины поженились в 1983 году. Во время брака родилось двое детей: дочери Мария и Катерина.