Forbes назвал Путина самым влиятельным человеком мира

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Американский журнал Forbes назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира. За российским лидером, который возглавил рейтинг второй год подряд, следует президент США Барак Обама.

На третьем месте в списке - председатель КНР Си Цзиньпин, на четвертом и пятом - Папа Римский Франциск и канцлер ФРГ Ангела Меркель соответственно.

В первую десятку также вошли: глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен (6-е место), основатель компании Microsoft Билл Гейтс (7-е), председатель ЕЦБ Марио Драги (8-е). Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж разделили девятое место. Десятую ступень занял премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Отметим, что кроме Путина, из россиян в список попали руководитель "Роснефти" Игорь Сечин (42-е место), глава "Газпрома" Алексей Миллер (47-е) и предприниматель Алишер Усманов (61-е).

В прошлом году президент России также возглавил список самых влиятельных людей мира, который ежегодно публикует Forbes, сместив прежнего лидера - Барака Обаму. На выбор редакции, в частности, повлияла ситуация вокруг экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, сумевшего укрыться от американских спецслужб в России, и переговоры о химическом разоружении Сирии, в ходе которых Москва смогла отговорить Вашингтон от военной операции против Дамаска.

До этого (в 2012-м, 2011-м и 2009-м годах) Путин входил в тройку самых влиятельных людей по версии Forbes.