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05 января 2013, 13:52

Законы

Владимир Путин упростил заключенным правила переписки

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации". Документ повышает уровень правовой защищенности людей, приговоренных к тюремному заключению.

Федеральный закон уточняет порядок ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы и смертной казни. Также для заключенных уточняются правила предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, корреспонденции и денежных переводов, направляемых и получаемых осужденными.

Как сообщается на сайте Кремля, теперь, помимо прочих организаций и лиц, заключенные могут обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами к уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и в регионе, а также к уполномоченным по правам ребенка в России и в регионе.

Также закон устанавливает право осужденных на получение информации об отправке их корреспонденции, и закрепляет правило, по которому срок цензуры корреспонденции на государственном языке не должен превышать три рабочих дня, а на иностранном языке - семь рабочих дней. Также законом определяется перечень органов, организаций и лиц, с которыми заключенные могут переписываться без цензуры.

Также Владимир Путин подписал изменения закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Документ совершенствует контроль за правами детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.

Согласно закон, не подлежит цензуре переписка детей с органами, должностными лицами и общественными комиссиями, контролирующими деятельность спецучреждений для совершеннолетних. Беседа членов общественной наблюдательной комиссии с несовершеннолетними в местах принудительного содержания, проводится в условиях, позволяющих администрации учреждения видеть их, но не слышать.

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