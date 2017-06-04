Форма поиска по сайту

04 июня 2017, 11:33

Политика

Путин выразил соболезнования в связи с терактами в Лондоне

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил соболезнования жителям Великобритании в связи с терактами в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне", – сказал Песков, отметив, что в ближайшее время российский президент направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Ранее свои соболезнования в связи с терактами выразили Допальд Трамп, Эммануэль Макрон и другие лидеры государств.

Жертвами серии атак в Лондоне стали шесть человек, 48 человек получили различные травмы и госпитализированы. Сначала микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, а затем произошло нападение на рынке Боро.

Владимир Путин теракты Лондон жизнь в мире

