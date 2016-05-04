Депутатов лишат мандатов за месяц прогулов

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Депутатов Госдумы лишат мандатов за месяц прогулов. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Полномочия депутата могут быть досрочно прекращены, но только в случае, если фракция, в которой он состоит, или комитет, членом которого он является, примут такое решение.

Основания для досрочного изъятия мандата будет определять думская комиссия по этике.

Впервые подобные поправки в закон были предложены депутатами "Справедливой России" в июле прошлого года. Они объяснили, что действующие нормы не предусматривают ответственности депутатов за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Однако представление могла вносить только фракция, а наказывать депутатов предлагалось за три и более прогулов. В феврале этого года Госдума отклонила этот законопроект.

Автором новых поправок выступил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Ранее он назвал кандидатом "на вылет" депутата от ЛДПР Ирину Чиркову, которая не пришла более чем на 300 пленарных заседаний.