Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля 2014, 10:56

Политика

В России появилась военная полиция

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон "О военной полиции".

Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, военная полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, а также для противодействия преступности в Вооруженных силах, правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения.

Ссылки по теме


Для исполнения своих обязанностей сотрудникам разрешат применять оружие и физическую силу.

Также наряду с общевоинскими уставами вступает в силу Устав военной полиции. Руководить подразделением будет министр обороны России.

Отметим, что до появления полиции ее полномочия выполняла военная комендатура.

Сайты по теме


Владимир Путин законы оборона военная полиция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика