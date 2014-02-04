В России появилась военная полиция

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон "О военной полиции".

Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, военная полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, а также для противодействия преступности в Вооруженных силах, правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения.

Для исполнения своих обязанностей сотрудникам разрешат применять оружие и физическую силу.

Также наряду с общевоинскими уставами вступает в силу Устав военной полиции. Руководить подразделением будет министр обороны России.

Отметим, что до появления полиции ее полномочия выполняла военная комендатура.