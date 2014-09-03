Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

03 сентября 2014, 17:01

Военные действия на Украине должны прекратить обе стороны - Путин

Владимир Путин конфликты Украина жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

В целях прекращения кровопролития на Украине противоборствующие стороны должны прекратить активные наступательные операции, сказал Владимир Путин, представив свой план урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

"Первое - это прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, вооруженных формирований ополчения юго-востока Украины на донецком и луганском направлениях", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Президент подчеркнул, что необходимо:

  • Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня;
  • Исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта;
  • Организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" без каких-либо предварительных условий;
  • Предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом обстановки создаваемой таким образом в зоне безопасности;
  • Открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов в города и другие населенные пункты Донбасса и Луганской области;
Президент рассчитывает, что окончательные договоренности по плану урегулирования на Украине будут достигнуты 5 сентября на встрече контактной группы, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Окончательные договоренности (по урегулированию ситуации), полагаю, между властями Киева и юго-востоком Украины могли бы быть достигнуты в ходе намеченной встречи контактной группы 5 сентября этого года", - заявил глава государства, добавив, что названные им сегодня шаги по деэскалации ситуации он подготовил в развитие своего сегодняшнего разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Ссылки по теме

"Я очень рассчитываю, что руководство Украины поддержит наметившийся прогресс в двусторонних отношениях", - сказал Путин.

Он также выразил надежду на активное участие Украины в работе контактной группы "для окончательного и всестороннего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, разумеется, при полном и безусловном обеспечении законных прав людей, которые там проживают".

Напомним, что военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Противостояние ведется между украинскими силовиками и сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН на 27 августа, жертвами вооруженного конфликта стали более 2,5 тысяч человек.

Сюжет: Ситуация на Украине

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать