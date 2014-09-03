Военные действия на Украине должны прекратить обе стороны - Путин

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В целях прекращения кровопролития на Украине противоборствующие стороны должны прекратить активные наступательные операции, сказал Владимир Путин, представив свой план урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

"Первое - это прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, вооруженных формирований ополчения юго-востока Украины на донецком и луганском направлениях", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Президент подчеркнул, что необходимо:



Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня;

Исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта;

Организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" без каких-либо предварительных условий;

Предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом обстановки создаваемой таким образом в зоне безопасности;

Открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов в города и другие населенные пункты Донбасса и Луганской области;

Президент рассчитывает, что окончательные договоренности по плану урегулирования на Украине будут достигнуты 5 сентября на встрече контактной группы, сообщает ИТАР-ТАСС

"Окончательные договоренности (по урегулированию ситуации), полагаю, между властями Киева и юго-востоком Украины могли бы быть достигнуты в ходе намеченной встречи контактной группы 5 сентября этого года", - заявил глава государства, добавив, что названные им сегодня шаги по деэскалации ситуации он подготовил в развитие своего сегодняшнего разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я очень рассчитываю, что руководство Украины поддержит наметившийся прогресс в двусторонних отношениях", - сказал Путин.

Он также выразил надежду на активное участие Украины в работе контактной группы "для окончательного и всестороннего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, разумеется, при полном и безусловном обеспечении законных прав людей, которые там проживают".

Напомним, что военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Противостояние ведется между украинскими силовиками и сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН на 27 августа, жертвами вооруженного конфликта стали более 2,5 тысяч человек.