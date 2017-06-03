В НАТО не знают о сделанном в 2000 году предложении принять Россию в альянс

Фото: Zuma/ТАСС/Nicolas Maeterlinck

Руководство НАТО не в курсе разговора Владимира Путина и президента США Билла Клинтона в 2000 году, касавшегося возможного вступления России в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.

В штаб-квартире блока заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

Ранее сообщалось, что президент РФ предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин.

Он отметил, что внес предложение на одной из встреч и глава Белого дома собирался рассмотреть его.

Фильм "Интервью Путина" (The Putin Interviews) будет показан полностью 12-15 июня на кабельном канале Showtime.