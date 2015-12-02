Удары российской авиации снизили доходы ИГ от нефти вдвое – Генштаб

Брифинг в Министерстве обороны на тему борьбы с терроризмом

Атаки российской авиации позволили снизить доходы "Исламского государства" (экстремистская организация, чья деятельность запрещена в России) от нелегальной торговли нефтью вдвое, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, доходы упали с 3 до 1,5 миллиона долларов в день. В то же время, передает его слова телеканал "Москва 24", бандформирования продолжают получать значительные деньги, оружие, боеприпасы и другую подпитку для своей деятельности.

Также в Генштабе отметили, что за последнюю неделю в ряды ИГ перебросили более 2 тысяч боевиков из Турции. С этой страной боевики, по мнению Минобороны, связаны также торговлей нефтью – "Исламское государство" поставляет "черное золото" по трем маршрутам.

Ранее Владимир Путин заявлял, что турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24 для обеспечения безопасности путей поставок нефти из "Исламского государства". "У нас есть все основания полагать, что решение о том, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции, как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры", – сказал президент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в своб очередь, заявил, что готов уйти в отставку, если подтвердятся утверждения о закупках Турцией нефти у ИГ. "Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", – сказал он.

Напомним, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было. Однако Эрдоган заявил, что российский самолет пересек сирийско-турецкую границу и был сбит после десятого предупреждения.

Самолет упал с высоты 6 тысяч метров на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. Он находится на российской военной базе в Латакии.

После атаки Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений. Так, были отменены чартерные рейсы, Россия приостановила работу по некоторым направлениям сотрудничества и ввела экономические санкции, запретив ввоз продуктов.