Боровицкую и Спасскую башни Кремля могут открыть для туристов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Для туристов могут открыть проход в Московский Кремль через Боровицкую и Спасскую башни. По поручению Владимира Путина соответствующие предложения должны быть подготовлены до 30 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент поручил сделать музейные "окна" для обозрения древних фундаментов и других находок на месте демонтированного 14-го корпуса Кремля. В подвалах этого бывшего административного здания может быть создан полноценный подземный музей.

До 30 ноября должны быть завершены работы по музеефикации археологических шурфов (небольших пробных участков раскопов) частей фундаментов Малого Николаевского дворца, церкви митрополита Алексия и Благовещенской церкви Чудова монастыря на Ивановской площади.

К 1 октября, по поручению президента, должны завершиться исследования частей фундамента церкви Святой Екатерины Вознесенского монастыря на Спасской улице Московского Кремля. Они могут также стать частью музея.

14-й корпус Кремля был возведен в 1930-х годах на месте снесенных Чудова и Вознесенского монастырей, а также Малого Николаевского дворца. В 2015–2016 годах административное здание было демонтировано, а при раскопках на его месте были открыты остатки нескольких древних построек.

В частности, были обнаружены фрагменты монастырских построек XII – XIV веков, в том числе, возможно – древнейшего собора Чуда Михаила Архангела, существовавшего в 1360–1430 годах.

С учетом того, что территория Московского Кремля включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, министерство культуры обязано информировать эту организацию обо всех аспектах проводимых работ.

Одновременно с этим глава государства поручил Институту археологии РАН и ряду ведомств рассмотреть вопрос о проведении археологических раскопок восточной части Московского Кремля в 2017–2018 годах.

Сейчас на месте демонтированного 14-го корпуса Кремля открыт новый кремлевский сквер площадью около 1,6 гектара. Его открытие состоялось 10 мая.