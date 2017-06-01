Путин допустил появление войск США на Курилах при контроле над островами Японией

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Владимир Путин предположил, что если когда-нибудь Курильские острова перейдут под контроль Японии, на них могут разместиться войска США, передает ТАСС. Об этом президент России заявил на Петербургском международном экономическом форуме в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.
По словам президента России, такая возможность существует исходя из американо-японских договоренностей. Путин подчеркнул, что Россию не пугает теоретическая возможность размещения американских войск. Однако он отметил, что появление каких-либо баз или элементов ПРО на Курилах для России неприемлемо.
Российский лидер допустил демилитаризацию Курильских островов, однако лишь в случае проведения аналогичных мер другими странами в этом регионе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".
Между Россией и Японией до сих не заключен мирный договор по окончании Второй мировой войны, из-за спора о том, кому должны принадлежать острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан.
Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.