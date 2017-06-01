Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 16:23

Политика

Путин допустил появление войск США на Курилах при контроле над островами Японией

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин предположил, что если когда-нибудь Курильские острова перейдут под контроль Японии, на них могут разместиться войска США, передает ТАСС. Об этом президент России заявил на Петербургском международном экономическом форуме в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.

По словам президента России, такая возможность существует исходя из американо-японских договоренностей. Путин подчеркнул, что Россию не пугает теоретическая возможность размещения американских войск. Однако он отметил, что появление каких-либо баз или элементов ПРО на Курилах для России неприемлемо.

Российский лидер допустил демилитаризацию Курильских островов, однако лишь в случае проведения аналогичных мер другими странами в этом регионе.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".

Между Россией и Японией до сих не заключен мирный договор по окончании Второй мировой войны, из-за спора о том, кому должны принадлежать острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан.
Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Владимир Путин Япония Курильские острова жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика