Путин допустил появление войск США на Курилах при контроле над островами Японией

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин предположил, что если когда-нибудь Курильские острова перейдут под контроль Японии, на них могут разместиться войска США, передает ТАСС. Об этом президент России заявил на Петербургском международном экономическом форуме в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.

По словам президента России, такая возможность существует исходя из американо-японских договоренностей. Путин подчеркнул, что Россию не пугает теоретическая возможность размещения американских войск. Однако он отметил, что появление каких-либо баз или элементов ПРО на Курилах для России неприемлемо.

Российский лидер допустил демилитаризацию Курильских островов, однако лишь в случае проведения аналогичных мер другими странами в этом регионе.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".