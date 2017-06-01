Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 09:33

Политика

Хиллари Клинтон заявила о "коварных планах" Путина

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон обвинила Владимира Путина в том, что он хочет "сокрушить США", сообщает "Дни.ру". По ее словам, хакеры, которые помешали ее кампании в 2016 году, продолжают активно участвовать в политике Соединенных Штатов.

Клинтон подчеркнула, что некие силы намерены не только повлиять на выборы и политику, но и "на экономику и единство США как нации". Она выразила надежду, что люди поймут о "коварных планах" президента России и напомнила, что Путин – "давний агент КГБ".

По утверждению Клинтон, Россия вела против нее кампанию по дезинформации, которая уменьшила шансы на успех на выборах президента. Для этого использовались соцсети, неготовые к борьбе с "фейковыми новостями". Таким образом, техническая революция в первые в истории использовалась как политическое оружие.

Владимир Путин Россия США Хиллари Клинтон жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика