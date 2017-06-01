Хиллари Клинтон заявила о "коварных планах" Путина

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон обвинила Владимира Путина в том, что он хочет "сокрушить США", сообщает "Дни.ру". По ее словам, хакеры, которые помешали ее кампании в 2016 году, продолжают активно участвовать в политике Соединенных Штатов.

Клинтон подчеркнула, что некие силы намерены не только повлиять на выборы и политику, но и "на экономику и единство США как нации". Она выразила надежду, что люди поймут о "коварных планах" президента России и напомнила, что Путин – "давний агент КГБ".

По утверждению Клинтон, Россия вела против нее кампанию по дезинформации, которая уменьшила шансы на успех на выборах президента. Для этого использовались соцсети, неготовые к борьбе с "фейковыми новостями". Таким образом, техническая революция в первые в истории использовалась как политическое оружие.