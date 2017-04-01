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01 апреля 2017, 23:14

Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Евтушенко

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким Евгения Евтушенко, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Евтушенко был великим поэтом. Его наследие стало частью российской культуры.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования на своей странице "ВКонтакте". Он заявил, что это огромная утрата для страны. Медведев отметил, что этого великого человека будут помнить всегда.

Мэр Москвы Сергей Собянин соболезнует семье и близким поэта. Вместе с ним ушла целая эпоха, подчеркнул мэр в своем twitter-аккаунте.

Евгений Евтушенко умер в США от остановки сердца. Ему было 84 года.

Согласно последней просьбе поэта, его похоронят в подмосковном Переделкине рядом с Борисом Пастернаком.

Владимир Путин Дмитрий Медведев утраты Евгений Евтушенко соболезнования Сергей Собянин

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