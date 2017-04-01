Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Евтушенко

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким Евгения Евтушенко, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Евтушенко был великим поэтом. Его наследие стало частью российской культуры.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования на своей странице "ВКонтакте". Он заявил, что это огромная утрата для страны. Медведев отметил, что этого великого человека будут помнить всегда.

Мэр Москвы Сергей Собянин соболезнует семье и близким поэта. Вместе с ним ушла целая эпоха, подчеркнул мэр в своем twitter-аккаунте.