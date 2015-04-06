"Тотальный диктант" в Москве зачитает Владимир Познер

Владимир Познер. Фото: ТАСС

18 апреля в столице пройдет "Тотальный диктант". Одним из чтецов диктанта станет популярный телеведущий и журналист Владимир Познер, сообщает ТАСС.

Кроме Познера, диктант будут диктовать шоумен Антон Комолов, музыкант Алексей Кортнев, телеведущая Ольга Шелест, экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.

Напомним, в столице откроют 70 площадок для "Тотального диктанта". В основном акция пройдет в столичных вузах. По всему миру акция состоится в 350 городах, из них 100 – зарубежные.

Текст "Тотального диктанта" напишет автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна". По словам писателя, диктант будет на тему "Быт России в начале XX века".

"Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года. Впервые его прочитали на гуманитарном факультете НГУ. В прошлом году текст для него написал автор книги "Географ глобус пропил" Алексей Иванов.