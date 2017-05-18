Цены на билеты на голливудские фильмы не повысятся – Минкульт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пресс-служба Министерства культуры РФ пояснила слова главы ведомства Владимира Мединского, касающиеся протекционистских мер в поддержку отечественного кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы ведомства Ирины Казначеевой.

Министр культуры 17 мая в Госдуме в рамках "парламентского часа", ответил на претензию депутата и режиссера Владимира Бортко. Мединский отметил, что "сейчас билет на голливудский и отечественный фильмы стоят одну и ту же сумму – 230 рублей".

По словам Казначеевой, ни о каком повышении цен на билеты на иностранное кино речи не велось.

"Предмет встревоженности отсутствует – достаточно ознакомиться со стенограммой "парламентского часа", – добавила пресс-секретарь.

Министр говорил о разумной необходимости протекционистских мер в поддержку отечественного кино, пояснила она. По мнению Казначеевой, необходимо обеспечить условия, чтобы отечественный кинобизнес сам стал конкурентоспособен. В том числе – и при помощи госпротекционизма.

Ранее глава Минкульта сообщил , что российские кинозрители в прошлом году поставили абсолютный рекорд за всю историю современной России. "По итогам Года кино число зрителей наших фильмов в кинотеатрах достигло абсолютного рекорда начиная с 1991 года: более 35 миллионов человек, это лучший показатель за 26 лет современной России", – сказал Мединский. Он уточнил, что кассовые сборы увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с 2012 годом. Владимир Мединский также отметил, что в России активно развиваются и другие сферы искусства. В 2016 году по сравнению с 2012 посещение выставок в России увеличилось на 41 процент. Объем доходов от платных услуг по федеральным музеям Минкульта составил почти 10 миллиардов рублей. За последние пять лет рост составил 125 процентов"



