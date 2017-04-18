Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 13:20

Политика

Минкультуры изменит систему финансирования отечественного кино

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Минкультуры РФ изменит систему господдержки кино, сообщает ТАСС. По мнению главы ведомства Владимира Мединского, в 2016 году, объявленном Годом кино, показатели по доле зрителей отечественных фильмов оказались не выполнены.

Несмотря на то, что кассовые сборы отечественного кино в 2016 году выросли на 20 процентов (до 8,6 миллиарда рублей) и по количеству зрителей (33 миллиона), целевые показатели оказались не выполнены. Доля проданных на российские фильмы билетов выросла с 17,9 процента до 18,4 процента. По словам Мединского, этот показатель должен был составить 20 процентов.

Мединский отметил, что Фонд кино недостаточно хорошо занимался своей работой – отбором фильмов и их сопровождением в прокате.

С этого года система финансирования кино изменится.

Минкульт и Фонд кино договорились о работе в 2017 году. Фонду будет выделено 4 миллиарда рублей. Четверть суммы пойдет на открытие кинотеатров в малых городах, остальное – на финансирование кинопроектов.

При этом изменится система оценки эффективности расходования этих средств. Крупнейшие кинокомпании могут получить гарантированную поддержку в размере 250 миллионов рублей, из которых 200 миллионов смогут не возвращать, при этом их обяжут обеспечить одного зрителя на каждые 100 выделенных рублей.

