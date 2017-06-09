Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 14:13

Политика

"Доля российских фильмов в прокате достигнет 30 процентов" – Минкульт

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что доля российских фильмов в кинопрокате должна достичь 30 процентов. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что эта цель реалистична и достижима "как минимум в киносеансах, а в идеале и в сборах". По его словам, необходимо принимать большой комплексный пакет мер, и "наступать на частнокапиталистические интересы".

"Если у нас одна компания занимает больше 35 процентов рынка, то это нарушение антимонопольного законодательства. Тут уже должна вмешиваться ФАС. Монополия – это загнивание экономики", – сказал глава Минкульта.

Кроме того, он подчеркнул, что российские законы защищают "не только отечественное кино, но и хорошее западное".

Ранее сообщалось, что министерство культуры РФ планирует ввести дополнительные ограничения на прокат фильмов в России. Количество показов одной ленты в кинотеатре в течение дня не должно превышать 35 процентов от общего числа сеансов.

Законопроект разработан "в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов".
Планируется, что новые правила для кинотеатров вступят в силу уже в январе 2018 года.

Владимир Мединский кинопрокат отечественный кинематограф новости культурного мира

