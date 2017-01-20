Владимир Хотиненко снимет фильм о Ленине и Октябрьской революции

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Режиссер Владимир Хотиненко снимет фильм о Владимире Ленине. Выход картины будет приурочен к столетию Октябрьской революции. Об этом пишет ТАСС.
Рабочее название проекта – "Меморандум Парвуса". Съемки еще не начались, но уже известно, что в телефильме будет восемь серий, а одну из ролей исполнит Федор Бондарчук. Актер станет "политическим авантюристом, журналистом", который "принимал немаловажное участие в истории".
"В центре сюжета будет прибытие поезда, который привез на Финляндский вокзал Владимира Ильича Ленина," – сказал режиссер.
Информация о том, кто исполнит роль самого вождя революции пока не разглашается. По словам Хотиненко, он "не очень любит рассказывать заранее" о деталях проекта.