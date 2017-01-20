Форма поиска по сайту

20 января 2017, 11:30

Общество

Владимир Хотиненко снимет фильм о Ленине и Октябрьской революции

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Режиссер Владимир Хотиненко снимет фильм о Владимире Ленине. Выход картины будет приурочен к столетию Октябрьской революции. Об этом пишет ТАСС.

Рабочее название проекта – "Меморандум Парвуса". Съемки еще не начались, но уже известно, что в телефильме будет восемь серий, а одну из ролей исполнит Федор Бондарчук. Актер станет "политическим авантюристом, журналистом", который "принимал немаловажное участие в истории".

"В центре сюжета будет прибытие поезда, который привез на Финляндский вокзал Владимира Ильича Ленина," – сказал режиссер.

Информация о том, кто исполнит роль самого вождя революции пока не разглашается. По словам Хотиненко, он "не очень любит рассказывать заранее" о деталях проекта.

20 января Владимиру Хотиненко исполняется 65 лет. Его режиссерский дебют состоялся в 1984 году, когда на экраны вышла картина "Один и без оружия". Среди наиболее известных работ Хотиненко – "Гибель империи", "Мусульманин", "Поп", "Достоевский", "72 метра" и "Бесы".
