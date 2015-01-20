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20 января 2015, 18:09

Опубликованы редкие кадры с похорон Ленина

Владимир Ленин Президентская библиотека кинохроника

В.И.Ленин на Красной площади. Фотохроника ТАСС

К годовщине смерти Владимира Ленина Президентская библиотека разместила на своем сайте уникальную кинохронику 1924 года, на кадрах которой запечатлены похороны основателя советского государства, сообщает пресс-служба библиотеки.

На видео продолжительностью 6 минут зрители смогут увидеть скорбящую Москву: бесконечный поток людей, красноармейцев в почетном карауле, а также траурную процессию во главе с секретарем ЦК ВКП (б) Вячеславом Молотовым.

Похороны Ленина. Фотохроника ТАСС

Кроме этого, на записи можно увидеть Григория Зиновьева, Льва Каменева, а также Иосифа Сталина, который после смерти Ленина возглавит СССР.

На кадрах кинохроники нет ближайшего соратника Ленина Льва Троцкого. Спустя пять лет после смерти создателя советского государства он был выслан за пределы СССР, а еще через три года лишен советского гражданства.

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Ленин умер 21 января 1924 года после болезни. Ему было 53 года. Тело Ленина было забальзамировано и выставлено в специально построенном на Красной площади мавзолее. Там оно находится по сей день, несмотря на то, что государственные и общественные деятели не устают поднимать вопрос о захоронении тела вождя большевиков.

В январе 2011 года был создан сайт "Гудбай, Ленин!", на котором любой человек может проголосовать за или против идеи захоронения. Свое отношение к этому вопросу высказали уже более 540 тысяч человек. С незначительным перевесом преобладает позиция оставить Ленина в мавзолее.

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