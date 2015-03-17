Руководитель департамента СМИ и рекламы возглавил новое ведомство

Владимир Черников. Фото: M24.ru

Власти Москвы приняли решение объединить комитет по туризму и гостиничному хозяйству с департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями. Его руководителем стал Владимир Черников, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко. До этого момента Черников возглавлял департамент СМИ и рекламы. Его место занял первый заместитель – Иван Шубин.

"У Черникова успешный опыт по объединению двух департаментов, он хорошо показал себя как человек, умеющий собрать две структуры и быстро добиться от них эффективной работы", – подчеркнул Горбенко.

Владимир Черников с 2000 года работал в столичном правительстве. В мая 2006 года он стал заместителем начальника управления делами аппарата Госдумы. В 2008 году Черников возглавил Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы. 31 декабря 2010 года он стал главой департамент средств массовой информации и рекламы Москвы. Департамент был создан создан путем слияния комитета по телекоммуникациям и СМИ и комитета рекламы, информации и оформления города.

Руководитель комитета по туризму Сергей Шпилько получил должность заместителя руководителя нового ведомства. Как он сам рассказал M24.ru, решение о слиянии уже принято.

Также он добавил, что знал о том, что Черников может возглавить департамент. "Решение готовилось давно и не было секретом для меня, я его поддерживанию", – сказал Шпилько. – "Мы уже не первый год работаем с Владимиром Васильевичем в структурах правительства Москвы, поэтому такой вариант вероятен".

Глава департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Юрий Артюх в новом ведомстве занял должность советника руководителя.

Григорий Медведев, Анатолий Федотов