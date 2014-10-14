Видеошоу на фасаде Большого и красные иглу на ВДНХ: как прошел "Круг света"

Четвертый по счету "Круг света" подходит к концу – вечером 14 октября возле Большого театра пройдет закрытие красочного фестиваля. Какие шоу показали в столице под девизом "КругоСветного путешествия" и кто их посмотрел – в материале M24.ru.



От ВДНХ к Большому

На этот раз у фестиваля было семь площадок – против прошлогодних пяти. Световые спектакли показывали на ВДНХ, фасаде Большого театра, Кузнецком мосту, в Останкине и "Царицыне", а образовательную программу провели в Digital October и Медиа кубе на Манежной площади.

Около 6 миллионов человек посетили фестиваль "Круг света"

География "Круга света" тоже расширилась: если в том году участие в нем приняли 30 светохудожников из 13 стран, то в этом – 63 из 26.

Темой фестиваля стало "КругоСветное путешествие", проникнуться ею можно было на каждой из шоу-площадок, где демонстрировались инсталляции и видеомэппинг.

На фасаде Большого театра показали четыре световых спектакля, в том числе о природе и театрах мира. Здание окрашивалось во все цвета спектра, видеокартины последовательно показывали пейзажи и сюжеты со всех частей света.

3D-проекции украсили фасады Большого театра и Кузнецкого моста

Всего в паре улиц от Большого, в пешеходной зоне на Кузнецком мосту, движущиеся световые инсталляции появились прямо под ногами зрителей. Кроме того, здесь можно было полюбоваться на сияющие миниатюрные копии Эйфелевой и Пизанской башен и других мировых достопримечательностей.

В Останкине показали шоу-спектакль "Вокруг света меньше, чем за час". Останкинский пруд загорался десятками огней, по нему плавали световые шары и драконы. В фееричном представлении были задействованы актеры, танцоры и певцы.

Останкинская телебашня, примеряя на себя разные образы, отвечала происходящему на пруду. А в вечер открытия "Круга света", 10 октября, в Останкине устроили грандиозный фейерверк.

Стартовал фестиваль "Круг света"

Территория ВДНХ превратилась в настоящий парк света. Здесь установили инсталляции – как более-менее классические, так и сюрреалистичные. Гости выставки увидели ярко-зеленую паутину, красные иглу, "огород" светящихся голов и другие произведения светохудожников.

В Москве 10 октября открывается фестиваль "Круг света"

На фасаде главного павильона показывали работы участников "классической" номинации конкурса "Арт Вижн" - архитектурный 2D- и 3D-мэппинг. На фасаде павильона № 12 можно было увидеть светоцветовые проекции конкурсантов номинации "модерн". Кстати, его победитель к следующему "Кругу света" сделает мэппинг для телеканала "Москва 24".

VJ-контест – конкурс "световых" диджеев – осветил яркими цветами фасад павильона №32 и "Ракету". Участники этой номинации "Арт Вижн" подготовили видеоконтент, который показывали под "миксованную" музыку.

За понравившиеся работы предложили проголосовать самим зрителям.

Музей-заповедник "Царицыно" тоже на время фестиваля превратили в световой парк. Территорию "Царицына" украсили световыми объектами, его пруд – яркими шарами, а на фасаде Екатерининского дворца устроили светолазерное шоу. 12 октября здесь также выступил Дмитрий Маликов.

Фото: m24.ru / Игорь Иванко

Образовательными площадками "Круга света" в этом году стали Digital October и Медиа куб на Манежной площади.

Если в первом на мастер-классах ждали скорее профессионалов индустрии видеомэппинга, то в Медиа кубе устроили лекции, интересные более широкому кругу слушателей. На Манежной площади рассказали о видеопроекциях на масштабных городских событиях, световых решениях на Олимпиаде в Лондоне, эволюции "Круга света".

Что говорят зрители о "Круге света"

Больше всего горожанам запомнилось открытие фестиваля - с красочным фейерверком возле Останкинской телебашни. В Твиттер пользователи в основном выкладывали ссылки на фотографии из Инстаграма.

Вчера ходили на открытие "Круг света". Давно так не было весело. Фейерверк пока лучший в моей жизни.… http://t.co/TWhAYEXEhP — Max Ovsyannikov (@MaxFloresT) 11 октября 2014

По миллионным воскликам людей подтверждаю: открытие прошло на УРА! @ Фестиваль «Круг света» http://t.co/Cd8T0xNR8q — Julia Smirnova (@Smirne_) 10 октября 2014

Одной из любимых площадок горожан стал Большой театр. Световые представления запечатлели на камеры своих телефонов тысячи зрителей.

#россия#кругсвета#останкино в этот момент у меня почему-то был мощный прилив гордости и любви к своей… http://t.co/hVtXT2C7sJ — Alina Maximova (@ma_alinka) 14 октября 2014

Загрузка Сегодня последний день фестиваля. У тех, кто еще не видел этой красоты, еще есть шанс в этом году... Я я с фасадами заканчиваю... )) #фестивальсвета #circleoflight #кругсвета #москва #moscow #moscowview #moscowviews #моямосква #bolshoi Просмотр на Instagram

Загрузка #moscow #russia #theatre #bolshoitheatre #night #lightfest #lights #lighting #москва #большойтеатр #фестивальсвета #кругсвета Просмотр на Instagram

Другие площадки тоже пользовались популярностью в соцсетях.

Загрузка #вднх #москва #lightshow #кругсвета #InstaSize #nofilter Просмотр на Instagram

Загрузка Круг света, очень понравилось. Было необычно) #rcnocrop#Москва#ВДНХ#ВВЦ#ракета#Кругсвета#ярко#необычно#шоу#эмоции#позитив#иртересно#креативно Просмотр на Instagram

Загрузка Фестиваль "Круг света" /Festival "Circolo di luce" 2014 #Russia #Mosca #Moscow #VDNKH #festival #lightfest #Россия #Москва #ВДНХ #фестиваль #КругСвета Просмотр на Instagram

Трудности передвижения

Многие зрители "Круга света", впрочем, отметили, что на фестивале было столько народу, что проехать по улицам, расположенным вблизи площадок, оказалось практически невозможно. Найти место для парковки тоже стало непросто. А монорельс, следующий до Останкинской телебашни, постоянно был переполнен.

Круг света был классный, но мамы с детьми и пробки подпортили немного все. Но это же Москва)))) — Ksenia Shalaeva6277↑ (@KseniaShalaeva) 11 октября 2014

Ненавижу людей которые ездили вчера в Останкино на круг света..Мы из ветеринарки добирались 2 часа! Пробки аж во дворе!! Еле припарковались! — Екатерина Булыгина (@bul_katrin) 12 октября 2014

Собрали друзей, едем на Круг Света в Царицыно! Пробки измотали! Зато из окна вот такая красота и музыка классная pic.twitter.com/RJKytsZJkE — Kristina (@kris_kadantseva) 6 октября 2013

По словам руководителя департамента СМИ и рекламы Москвы Владимира Черникова, "Круг света" в этом году посетило в несколько раз больше зрителей, чем в прошлом. Фестиваль рекламировался шире, к тому же сработало "сарафанное радио" - зрители, которые сходили на "Круг света" в прошлый раз, рассказали о впечатлениях своим друзьям и родным. В итоге посетителей у праздника оказалось больше, чем предполагали организаторы.

Мы посмотрели и посчитали, что можно сделать, чтобы не доставлять дискомфорт ни зрителям, ни местным жителям. Например, увеличили время работы фестиваля, чтобы потоки людей были не такие большие. Но здесь все равно налицо проблема мегаполиса: чем лучше мы будем делать, тем больше людей будут хотеть приезжать и смотреть. Мы посмотрели и посчитали, что можно сделать, чтобы не доставлять дискомфорт ни зрителям, ни местным жителям. Например, увеличили время работы фестиваля, чтобы потоки людей были не такие большие. Но здесь все равно налицо проблема мегаполиса: чем лучше мы будем делать, тем больше людей будут хотеть приезжать и смотреть. На некоторые площадки в итоге пришло в два-три раза больше людей, чем предполагалось, и это сказалось на логистике и комфорте.

Владимир Черников руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы

По словам Черникова, в "Царицыне", например, находились одновременно около 400 тысяч человек. Поэтому уже в ходе фестиваля организаторы поправили логистику людских потоков, чтобы зрителям было удобнее входить и выходить из парка. В Останкине и на ВДНХ, как отметил руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы, проблем с людскими потоками было меньше. Однако транспорта было много вокруг всех площадок "Круга света".

Мы будем делать все, чтобы минимизировать дискомфорт на следующем фестивале. Во-первых, планируем увеличить число площадок, чтобы уменьшить концентрацию людей. Мы будем делать все, чтобы минимизировать дискомфорт на следующем фестивале. Во-первых, планируем увеличить число площадок, чтобы уменьшить концентрацию людей. Во-вторых, возможно, будем проводить организационные мероприятия по информированию местных жителей, куда им в дни фестиваля можно поставить машину и так далее. Конечно, здесь важны терпимость, культура и понимание, что на стотысячных мероприятиях не обойтись без решения подобных организационных и технических задач.

Владимир Черников руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы

Впрочем, положительных отзывов у "Круга света" куда больше, чем негативных - а значит, фестиваль с каждым годом будет становиться все лучше.