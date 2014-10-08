Останкинская башня превратится в Эйфелеву на фестивале "Круг света"

Фото: ТАСС/ Фотохроника ТАСС
Одной из площадок фестиваля "Круг света", который пройдет с 10 по 14 октября, в этом году станет Останкино. Световой шоу-спектакль на время превратит Останкинскую башню в Эйфелеву, рассказала на пресс-конференции, посвященной празднику света, координатор фестиваля Татьяна Лифантьева.
"Останкинская башня будет перевоплощаться, то напоминая Эйфелеву, то другие башни мира. В это время Останкинский пруд будет также преображаться, передавая образы и атмосферу разных стран", - отметила Лифантьева.
Темой фестиваля в этот раз станет, напомним, "КругоСветное путешествие". Эта идея будет отражена во всех световых спектаклях, которые увидят в городе зрители.
Площадок фестиваля, который в этом году проводится уже в четвертый раз, будет семь:
- ВДНХ,
- Останкино,
- Большой театр,
- Кузнецкий мост,
- Манежная площадь,
- "Царицыно",
- Digital October.
Все спектакли будут цикличными, так что увидеть их целиком удастся не только тем, кто придет к самому началу. Расписание световых шоу можно найти здесь.
Если в прошлом году в Москве был только один "световой" парк - "Царицыно", - то на этот раз к нему присоединится ВДНХ. Инсталляции, шоу, проекции, по словам Лифантьевой, будут различными. Кроме того, на ВДНХ пройдет конкурс "Арт Вижн", который в этот раз разбили на три части: "классику" (павильон №1), "модерн" (павильон №12), VJ (павильон №32 и "Ракета").
Татьяна Лифантьева добавила, что зрители, которые в прошлом году были на "Круге света" в "Царицыне", на этот раз увидят на этой площадке нечто совершенно новое. 12 октября, кроме того, в музее-усадьбе выступит Дмитрий Маликов. Его концерт будет синхронизирован со световым шоу, которое в этот момент будет демонстрироваться на дворце.
Ссылки по теме
- "Активные граждане" получат дополнительные баллы за чекины на "Круге света"
- В конкурсе "Круга света" примут участие дизайнеры из 26 стран мира - Черников
Медиа Куб на Манежной площади станет образовательной площадкой. Там пройдут лекции, посетить которые будет интересно не только профессионалам в области видеомэппинга, но и всем москвичам. А вот на занятиях в Digital October как раз ждут скорее экспертов: там устроят более узкоспециализированные мастер-классы и семинары.
Как ранее сообщало издание M24.ru, организаторы ожидают, что на "Круг света" придет около 6 миллионов зрителей. По словам главы департамента СМИ и рекламы Москвы Владимира Черникова, на фестивале представят свои работы самые продвинутые и лучшие светодизайнеры со всего мира.
В этом году "Круг света" подготовил для Москвы сюрприз: фестиваль оставит после себя "наследство". "Мы уверены, что всем будет приятно увидеть объект, который останется после завершения фестиваля в "одежке", придуманной коллективом художников и дизайнеров по свету", - рассказал Владимир Черников.
"Круг света"В прошлом году "Круг света" посетили 3 миллиона человек.
Каждый год на "Круге света" профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу, используя в качестве фона фасады исторических зданий и памятников Москвы.
Кроме того, во время фестиваля проводят мастер-классы авторитетные мировые и российские специалисты по работе со светом. Событие организует департамент средств массовой информации и рекламы. Зрители посещают фестиваль бесплатно.
Сайты по теме