Останкинская башня превратится в Эйфелеву на фестивале "Круг света"

Фото: ТАСС/ Фотохроника ТАСС

Одной из площадок фестиваля "Круг света", который пройдет с 10 по 14 октября, в этом году станет Останкино. Световой шоу-спектакль на время превратит Останкинскую башню в Эйфелеву, рассказала на пресс-конференции, посвященной празднику света, координатор фестиваля Татьяна Лифантьева.

"Останкинская башня будет перевоплощаться, то напоминая Эйфелеву, то другие башни мира. В это время Останкинский пруд будет также преображаться, передавая образы и атмосферу разных стран", - отметила Лифантьева.

Темой фестиваля в этот раз станет, напомним, "КругоСветное путешествие". Эта идея будет отражена во всех световых спектаклях, которые увидят в городе зрители.

Площадок фестиваля, который в этом году проводится уже в четвертый раз, будет семь:

ВДНХ,

Останкино,

Большой театр,

Кузнецкий мост,

Манежная площадь,

"Царицыно",

Digital October.

Все спектакли будут цикличными, так что увидеть их целиком удастся не только тем, кто придет к самому началу. Расписание световых шоу можно найти здесь.

"Москва в цифрах": Фестиваль "Круг света"

Если в прошлом году в Москве был только один "световой" парк - "Царицыно", - то на этот раз к нему присоединится ВДНХ. Инсталляции, шоу, проекции, по словам Лифантьевой, будут различными. Кроме того, на ВДНХ пройдет конкурс "Арт Вижн", который в этот раз разбили на три части: "классику" (павильон №1), "модерн" (павильон №12), VJ (павильон №32 и "Ракета").

Татьяна Лифантьева добавила, что зрители, которые в прошлом году были на "Круге света" в "Царицыне", на этот раз увидят на этой площадке нечто совершенно новое. 12 октября, кроме того, в музее-усадьбе выступит Дмитрий Маликов. Его концерт будет синхронизирован со световым шоу, которое в этот момент будет демонстрироваться на дворце.

Медиа Куб на Манежной площади станет образовательной площадкой. Там пройдут лекции, посетить которые будет интересно не только профессионалам в области видеомэппинга, но и всем москвичам. А вот на занятиях в Digital October как раз ждут скорее экспертов: там устроят более узкоспециализированные мастер-классы и семинары.

Как ранее сообщало издание M24.ru, организаторы ожидают, что на "Круг света" придет около 6 миллионов зрителей. По словам главы департамента СМИ и рекламы Москвы Владимира Черникова, на фестивале представят свои работы самые продвинутые и лучшие светодизайнеры со всего мира.

В этом году "Круг света" подготовил для Москвы сюрприз: фестиваль оставит после себя "наследство". "Мы уверены, что всем будет приятно увидеть объект, который останется после завершения фестиваля в "одежке", придуманной коллективом художников и дизайнеров по свету", - рассказал Владимир Черников.