Москвичи смогут пожаловаться на межнациональную напряженность

Ситуационный центр мониторинга этносоциальной обстановки должен появиться в августе 2015 года. Об этом m24.ru сообщил руководитель департамента национальной политики Владимир Черников. Он появится на базе Московского дома национальностей и займется анализом межнациональных вопросов в городе. По результатам мониторинга планируется создать карту районов Москвы с напряженной этносоциальной ситуацией. Предполагается, что в ситуационный центр смогут обратиться сами москвичи, которые хотят сообщить о возможных конфликтах на национальной почве в своем районе.

"Мы должны работать на опережение, должны прогнозировать ситуацию на основании тех настроений, которые существуют, и люди должны это понимать и чувствовать", – пояснил Владимир Черников.

Ситуационный центр будет мониторить этносоциальную обстановку в городе с помощью СМИ, блогов и соцсетей. Кроме того, власти планируют собирать информацию на местах: от сотрудников префектур и управ, а также от самих жителей. По его словам,москвичи смогут обратиться в ситуационный центр со своими опасениями и предостережениями. "Это будет открытая площадка, жители смогут получить в центре нужную информацию или сами ее предоставить", – заметил чиновник.

Планируется также создать карту Москвы, на которой будут отражаться районы, где необходима стабилизация ситуации между национальными группами. "На самом деле, мы надеемся, что напряженных ситуаций будет мало, но нам нужно понимать общую картину", – рассказал собеседник m24.ru.

Черников подчеркнул, что данные мониторинга будут поступать во все органы власти, в том числе в МВД и Федеральную миграционную службу. Анализ ситуации в районах позволит в том числе выявлять незаконную миграцию. К улучшению этносоциальной обстановке в столице привлекут национальные организации, чтобы они с помощью своих мероприятий повышали уровень дружелюбия между различными группами москвичей.

Замдиректора Московского дома национальностей Алексей Дрожжин пояснил m24.ru, что с домом сотрудничают более сотни национальных организаций. "У нас происходит общение между национальными сообществами. Они презентуют свои книги, устраивают выставки национальной одежды и изделий, проводят конференции и круглые столы для гостей дома", – пояснил он.

В конце 2013 года в каждом районе Москвы появился чиновник, ответственный за работу в области межнациональных отношений. Каждый такой госслужащий должен нести ответственность за конфликтные ситуации вплоть до увольнения. Согласно федеральному закону ответственные за межнациональную политику должны появиться не только в Москве, но и в других регионах. В префектурах появились отделы по работе в области межнациональных отношений, а также по работе с населением, которые занимаются, в том числе профилактикой межнациональных конфликтов. 31 марта 2015 года был подписан указ о создании в России Федерального агентства по делам национальностей. Новое ведомство занялось выработкой и реализацией стратегии национальной политики государства, а также нормативно-правовым регулированием и оказанием госуслуг в этой сфере. Среди задач агентства и укрепление единства многонационального народа России. Московский департамент национальной политики стал партнером агентства.



В префектуре Центрального округа m24.ru сообщили, что у них есть ответственный чиновник, который занимается межнациональными отношениями в округе. Он готов оперативно предоставлять в ситуационный центр информацию обо всех случаях национальных конфликтов или опасности их возникновения.

Пресс-секретарь Восточного округа столицы Андрей Иванов рассказал m24.ru, что для предотвращения конфликтов необходимо проводить в каждом районе города мероприятия, направленные на то, чтобы "подружить" различные культуры, общины и сообщества. "Показать, что у каждой из них есть интересные традиции и все национальности могут жить в согласии. Это будет способствовать расширению кругозора и разнообразию жизни людей", - считает он.

Председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев считает, что новый ситуационный центр необходим также для быстрого реагирования и пресечения конфликтных ситуаций: "В случае каких-то криминальных ситуаций должны слаженно действовать и городские власти, и правоохранительные органы".

Директор проектов фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский считает, что ситуационный центр станет еще одним местом для жалоб москвичей на нелегальных мигрантов. "Правоохранительные органы должны реагировать на все обращения", – пояснил он.

Кроме того, ситуационный центр должен собирать информацию по фактам противоправной деятельности и разжигания межнациональной розни. "С кем-то профилактические беседы провести, а кого-то направлять в полицию", – заключил собеседник m24.ru.