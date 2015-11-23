Форма поиска по сайту

23 ноября 2015, 15:24

Политика

Российское антидопинговое агентство приостанавливает работу

Российское антидопинговое агентство приостановило работу

Российское антидопинговое агентство полностью приостановит работу, включая образовательные программы. На данный момент, агентство находится на переаттестации. Ее проводит Министерство спорта совместно с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщает телеканал "Москва 24".

"Если понадобится, проведем внутренние реформы или же создадим новую организацию", – сказал Мутко. Также, по его словам, Россия никогда не препятствовала вывозу допинг-проб.

Напомним, 13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала в национальной команде, разразившегося после опубликования отчета комиссии ВАДА.

Таким образом, российские легкоатлеты лишены возможности выступать в соревнованиях, которые проводит IAAF, в том числе и на Олимпиаде-2016. Кроме того, Московская антидопинговая лаборатория после отчета ВАДА лишена лицензии на шесть месяцев.

Российскую сторону обвиняют в подтасовке результатов допинг-проб известных атлетов. Конкретные фамилии пока не называются, известно лишь, что среди них - чемпионка Лондона в беге на 800 метров Мария Савинова и бронзовый призер Олимпиады в том же виде спорта Екатерина Поистогова.

