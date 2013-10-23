Виталий Кличко заявил о готовности вернуться на ринг

Виталий Кличко. Фото: ИТАР-ТАСС

Украинский боксер Виталий Кличко намерен вернуться на ринг. Спортсмен заявил, что несмотря на успешную политическую карьеру, готов продолжить занятия боксом.

Кличко отметил, что выйдет на ринг еще как минимум один раз и сразится с любым соперником, который решится бросить ему вызов, сообщает Hotsport.

Спортсмен подчеркнул, что продолжает тренироваться два часа в день, поскольку за долгие годы это уже стало стилем жизни.

Станет ли планируемый бой последним или будет очередной вехой в карьере боксера, Кличко не уточнил.

Ответ на этот вопрос он пообещал дать на следующей пресс-конференции.

Отметим, что Виталий Кличко владеет чемпионским поясом по версии WBC. За всю карьеру украинец провел 47 боев, в которых одержал 45 побед и потерпел 2 поражения - от Криса Берда и Леннокса Льюиса.